به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نمایش آلبوم به کارگردانی علی ساعتی با کسب یک تندیس و ۷ رتبه برگزیده به عنوان سهمیه منطقه کاسپین در بخش صحنه‌ای به طور مستقیم به جشنواره تئاتر فجر کشور راه یافت.

همچنین گروه نمایشی خرمشیر نیز در بخش کودک و نوجوان، حائز رتبه‌های برتر در سه بخش بازیگری گروهی، کارگردانی و طراحی پوستر شد.

هانیه صداقت از افراد دارای معلولیت و از توانیابان هنرمند شیروان نیز با کارگردانی و بازیگری در گروه نمایشی انقراض نسل اردک‌ها به عنوان گروه نمایش برتر از خراسان شمالی به این جشنواره راه یافت.