برنامه‌های «رهنمون»، با موضوع «رمز ماندگاری تمدن ایران در قرن بحران‌ها»، «کتاب فرهنگ»، با محور بررسی کتاب‌های کودک و نوجوان و «امکان تا اسکان»، با بررسی نقش سیاست‌های اقتصادی در بازار تولید و عرضه مسکن، از رادیو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تاب‌آوری تاریخی ایرانیان در «قرن بحران‌ها» موضوعی است که در برنامه «رهنمون» گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ با حضور کارشناسان، بررسی می شود.

این برنامه با موضوع «رمز ماندگاری تمدن ایران در قرن بحران‌ها»، و با نگاهی تحلیلی، به بررسی عوامل اجتماعی، تاریخی و سیاسی پایداری تمدن ایرانی در مواجهه با بحران‌های پی‌درپی می‌پردازد.

«رهنمون»، با تمرکز بر رویکردی جامعه‌شناختی، می‌کوشد نقش بحران‌ها را نه‌فقط به‌عنوان تهدید، بلکه به‌مثابه عاملی مؤثر در رشد، بازتولید و تقویت تمدن ایرانی واکاوی کند.

بررسی اثرات اجتماعی بحران‌ها در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و همچنین ارائه راهکار‌هایی برای تداوم و تقویت انسجام، وحدت ملی و همبستگی اجتماعی از محور‌های اصلی این قسمت از برنامه است.

در این برنامه، کیوان ساعدی، کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه، به‌عنوان مهمان حضوری، دیدگاه‌های تحلیلی خود را درباره تاب‌آوری تاریخی جامعه ایرانی و نسبت میان بحران و انسجام اجتماعی مطرح می‌کند و همچنین محسن لبخندق، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، به‌صورت تلفنی با برنامه همراه است و به تبیین ابعاد فکری و راهبردی ماندگاری تمدن ایران خواهد پرداخت.

برنامه «رهنمون»، با تهیه‌کنندگی حسین رحمانی، امروز ساعت ۱۰:۳۰، از شبکه رادیویی فرهنگ، روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

نسخه تصویری این برنامه نیز به‌صورت زنده از طریق پایگاه ایرانصدا و وبگاه اطلاع‌رسانی رادیو فرهنگ به نشانی http://radiofarhang.ir در دسترس مخاطبان قرار دارد.

برنامه «کتاب فرهنگ»، با نگاهی متناسب با مناسبت روز بصیرت (۹ دی)، با بررسی کتاب‌هایی با محور دشمن‌ستیزی، شناخت حقیقت و انتخاب مسیر درست برای کودکان و نوجوانان از رادیو فرهنگ پخش می‌شود، برنامه‌ای که می‌کوشد مفاهیم بنیادین آگاهی، تشخیص درست از نادرست و مسئولیت‌پذیری را از مسیر کتاب و گفت‌و‌گو برای مخاطبان نوجوان بازخوانی کند.

این برنامه با گویندگی فاطمه حقیقت ناصری، پخش می شود و رامین حسین‌نژا به‌عنوان کارشناس حضوری، در گفت‌و‌گو‌هایی تحلیلی، به تبیین نقش کتاب و روایت‌های صحیح در شکل‌گیری بینش و قدرت تشخیص در ذهن کودکان و نوجوانان می‌پردازد. هماهنگی این برنامه را مژگان پارسا حسینی بر عهده دارد و یلدا احتشامی تهیه‌کنندگی آن را انجام می‌دهد.

در این برنامه تلاش می‌شود با بهره‌گیری از بخش‌های متنوع و مشارکت مستقیم نوجوانان، مفاهیم مرتبط با بصیرت، دشمن‌شناسی و انتخاب مسیر درست، به‌دور از شعارزدگی و با زبانی متناسب با سن مخاطب ارائه شود.

بخش «آخرین رویداد‌های حوزه کودک و نوجوان» با اجرای سپیده زهرا سادات ابوترابی و با حضور مهمان نوجوان، به مرور اخبار و رویداد‌های فرهنگی این حوزه اختصاص دارد. در ادامه، بخش «بخوان و خلاق باش» با اجرای جمعی از نوجوانان پخش می‌شود، بخشی که با هدف تقویت روحیه خواندن، تفکر خلاق و مشارکت فعال نسل نوجوان طراحی شده است.

«گزارشگر کوچک» نیز با اجرای رایان پخش می شود و بار دیگر نشان می‌دهد که رسانه می‌تواند فضایی جدی و اثرگذار برای شنیدن صدای کودکان و نوجوانان فراهم کند.

در بخش مهمانان برنامه، امیرعلی قلندر، نوجوان ۱۴ ساله و کتاب‌خوان، به‌صورت حضوری در استودیو حضور دارد و درباره تجربه خواندن و نگاه خود به کتاب‌هایی با موضوع حقیقت و آگاهی سخن می‌گوید. همچنین سپینود نظری نوجوان ۱۲ ساله و کانون‌یار فعال از شهرستان شوش دانیال، به‌عنوان مهمان تلفنی، دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را در ارتباط با کتاب و شناخت درست مسیر زندگی با مخاطبان در میان می‌گذارد.

برنامه «کتاب فرهنگ»، دوشنبه‌ها با محور بررسی کتاب‌های کودک و نوجوان از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، ساعت ۲۰ به طور زنده روی موج‌اف‌ام‌رردیف۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه «امکان تا اسکان»، با حضور صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان حوزه مسکن، به بررسی نقش سیاست‌های اقتصادی در بازار تولید و عرضه مسکن می‌پردازد.

در این برنامه علاوه بر تحلیل سیاست‌های اقتصادی کلان، پیگیری عملکرد تولید مسکن ملی در استان هرمزگان نیز انجام می‌شود و کارشناسان به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این حوزه خواهند پرداخت.

هدف «امکان تا اسکان»، ارائه تصویری روشن از اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر بازار مسکن و ارائه اطلاعات دقیق به شنوندگان برای درک بهتر وضعیت فعلی بازار است. همچنین، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن و چگونگی پایش تکالیف آنها و تأثیر وضع عوارض بر زمین‌های خالی در محدوده شهرها، قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط نیز نقد و بررسی می‌شود.

برنامه «امکان تا اسکان»، دوشنبه‌ها، ساعت ۱۰:۰۰، به تهیه‌کنندگی اسماعیل علی‌پناه و اجرای معصومه رفعتی، از رادیو اقتصاد پخش می شود.