به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مراسم بزرگداشت یاد و خاطره ۶۶ تن از شهدای کوی انقلاب در مسجد امام جعفر صادق علیه السلام گرگان برگزار شد.در این مراسم بر تداوم راه شهدا و حفظ آرمانهای این عزیزان تاکید شد .

مدیر کل آموزش و پرورش استان در گردهمایی مسئولان نهضت سواد آموزی استان در علی آباد کتول گفت : ریشه‌کنی بی‌سوادی و ارتقاء آگاهی عمومی در جامعه از اهداف تشکیل نهضت سواد آموزی بود که آمارها نشان می هد به خوبی این دو تحقق پیدا کرده است و با افزایش سطح سواد به حدود نود و پنج درصد در زمینه علمی و آموزشی از سطح جهان بالاتر قرار گرفته ایم .

مرحله جدید طرح ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان گرگان به اجرا درآمد.

