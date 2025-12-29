پخش زنده
خبر هایی از برگزاری یادواره شهدا تا اجرای مرحله جدید طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در گرگان را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مراسم بزرگداشت یاد و خاطره ۶۶ تن از شهدای کوی انقلاب در مسجد امام جعفر صادق علیه السلام گرگان برگزار شد.در این مراسم بر تداوم راه شهدا و حفظ آرمانهای این عزیزان تاکید شد .
مدیر کل آموزش و پرورش استان در گردهمایی مسئولان نهضت سواد آموزی استان در علی آباد کتول گفت : ریشهکنی بیسوادی و ارتقاء آگاهی عمومی در جامعه از اهداف تشکیل نهضت سواد آموزی بود که آمارها نشان می هد به خوبی این دو تحقق پیدا کرده است و با افزایش سطح سواد به حدود نود و پنج درصد در زمینه علمی و آموزشی از سطح جهان بالاتر قرار گرفته ایم .
مرحله جدید طرح ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان گرگان به اجرا درآمد.