راهاندازی نرم افزار کسبوکار خلاق رهنما گامی مؤثر در هدایت و توانمندسازی مشاغل خانگی با محوریت خانواده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مرکز هدایت و حمایت از کسبوکارهای نوین بسیج علمی استان اصفهان گفت: این نرم افزار با هدف توانمندسازی اقتصادی و ایجاد مسیر رشد پایدار برای فعالان مشاغل خانگی، بهویژه بانوان، طراحی و اجرا شده است.
سید صالح بدری افزود: مشاغل خانگی در دهههای گذشته بهعنوان یکی از مؤثرترین مؤلفههای اقتصاد خرد و اشتغال پایدار در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه جدی سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است و نقش قابلتوجهی در افزایش مشارکت اقتصادی خانوار، کاهش بیکاری و توسعه کارآفرینی ایفا میکنند. در ایران نیز با وجود ظرفیتهای گسترده انسانی، هنری و بومی در حوزه مشاغل خانگی، این توانمندیها به طور عمده بهصورت پراکنده و بدون بهرهمندی از آموزش هدفمند، راهبری تخصصی و شبکهسازی مؤثر فعال هستند؛ موضوعی که استفاده از بسترهای نوین دیجیتال میتواند به ساماندهی، شکوفایی خلاقیتها و تبدیل این ظرفیتها به فرصتهای اقتصادی پایدار منجر شود.
وی گفت: راهاندازی طرح نرم افزار «کسبوکار خلاق رهنما» با محوریت آموزش و راهبری مشاغل خانگی راهاندازی شده است.
مدیر مرکز هدایت و حمایت از کسبوکارهای نوین بسیج علمی استان اصفهان با تشریح اهداف این طرح تاکید کرد: نرم افزار رهنما با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و ایجاد مسیر مشخص رشد برای فعالان مشاغل خانگی و خرد طراحی شده و تلاش دارد یک زنجیره کامل از آموزش، راهبری تا شبکهسازی را بهویژه برای بانوان فراهم کند.
مدیر مرکز هدایت و حمایت از کسبوکارهای نوین در بسیج علمی استان اصفهان با اشاره به بسترهای فنی این طرح افزود: این نرم افزار در دو نسخه اندروید و وب نرم افزار توسعه یافته و مرحله نخست آن هماکنون در دسترس کاربران قرار دارد.
بدری گفت:در حال حاضر دهها دوره آموزشی تخصصی در حوزه هنرهای مرتبط با مشاغل خانگی در این نرم افزار ارائه شده و این دورهها بهصورت هفتگی در حال افزایش و تکمیل هستند. همچنین آموزشهای جامع از صفر تا صد، مدیریت و توسعه مشاغل خانگی در این بستر بارگذاری شده است.
وی یکی از بخشهای شاخص این طرح را الگوسازی و معرفی ظرفیتهای بومی دانست و تاکید کرد:در نرم افزار رهنما، مجموعهای از مستندهای بانوان ارزشآفرین و معرفی فعالان موفق مشاغل هنری پیشبینی شده است تا ضمن انتقال تجربه، مسیر رشد و انگیزهبخشی برای فعالان این حوزه شفافتر شود.
بدری با تأکید بر نقش شبکهسازی در توسعه کسبوکارهای خرد افزود: ایجاد همافزایی و شبکهسازی میان تولیدکنندگان، مربیان و کارآفرینان حوزه مشاغل خانگی از اهداف اصلی این پروژه است تا فعالان این عرصه بتوانند در قالب یک اکوسیستم پویا با یکدیگر تعامل مؤثر داشته باشند.
وی افزود:علاقهمندان میتوانند از طریق نسخه وب نرم افزار به آدرس app-rahnama.ir از محتوای آموزشی این طرح بهرهمند شوند. همچنین تمامی دورهها و خدمات آموزشی نرم افزار رهنما با تخفیف ویژه برای بسیجیان ارائه میشود و متقاضیان میتوانند برای دریافت کد تخفیف، از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۹۹۹۹۴۰۶۸۰ (ادمین پشتیبان) پیام ارسال کنند.