استاندار خوزستان برگزاری انتخابات شوراها با مشارکت بالا و سالم را رسالتی همگانی خواند و از برنامهریزی برای ایجاد مراکز مطالعاتی و گفتگوی سیاسی به منظور همگرایی بیشتر حول محور توسعه خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمدرضا موالیزاده در نشست با نمایندگان احزاب و تشکلهای سیاسی استان گفت: تلاش برای برگزاری انتخابات خوب با مشارکت بالا و توجه به توسعه استان و حل مشکلات مردم، رسالت همگانی است.
وی با اشاره به انتخابات پیشروی شوراها بهعنوان یک رخداد مهم، اظهار داشت: این انتخابات با مختصات ویژهای برگزار میشود و عوامل مختلفی میتواند بر مشارکت مردم اثرگذار باشد. در روستاها و بخشها به دلیل بافت خاص، مشارکت خوبی انتظار میرود.
استاندار خوزستان افزود: در شهرها نیز هر قدر رضایتمندی مردم افزایش یابد، رقابت سالم بین گروههای سیاسی شکل گیرد، نشاط سیاسی ایجاد شود و به بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخاباتی توجه شود، مشارکت مردم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید همزمان با تقویت روحیه رفاقت و همدلی، رقابت سالم و سازنده نیز شکل بگیرد.
موالیزاده با بیان اینکه این مشارکت در سبد نظام جمهوری اسلامی ایران واریز میشود، تصریح کرد: ما به نظام، رهبری، آرمانهای امام راحل و چارچوبهای قانونی معتقدیم و بر این اساس، رسالتی انقلابی برای افزایش امید و مشارکت مردم داریم.
وی با تأکید بر اهمیت رفتار و تعامل صادقانه با مردم، خاطرنشان کرد: مردم ما وقتی احساس کنند کرامت و منزلت آنان مورد توجه است، پاسخ مثبت میدهند. بارها دیدهایم که با شنیدن مشکلات مردم و دعوت از مسئولان برای پاسخگویی، مسیر حل مشکلات هموار شده است.
استاندار خوزستان گفت: انتخابات شوراها از پایتخت تا روستاها گسترده است و هیچ انتخاباتی چنین گستردگی ندارد. انتخاب اعضای دغدغهمند، فهیم، کارآمد، دلسوز و پاکدست برای شوراها، تأثیر بسزایی در رشد جامعه و حل مشکلات خدمات شهری و روستایی دارد.
وی خطاب به نمایندگان احزاب بیان داشت: با هر تفکری که هستیم، پیوندی با نظام و آرمانهای شهدا داریم. دغدغهمندی برای حل مشکلات مردم و خود را خادم مردم دانستن، بسیار مهم است. تقویت امید و پیوند مردم با نظام، توطئه دشمن برای ناامیدی را خنثی میکند و مشارکت انتخاباتی میتواند به تحکیم این پیوند کمک کند.
موالیزاده در ادامه بر لزوم جمع شدن گروههای سیاسی حول محور توسعه استان تأکید و اظهار داشت: من میدانم تکتک شما دغدغهمند و دلسوز مردم هستید. باید در عین حفظ دیدگاهها و رقابت سالم، بر محور مشترک توسعه استان همگرا شویم.
وی از برنامهریزی برای ایجاد کانونهای گفتوگو و همفکری میان نخبگان و فعالان سیاسی خبر داد و گفت: درصددیم تا با ایجاد مراکزی مانند «مرکز مطالعات توسعه خوزستان» و «مرکز گفتگوی سیاسی و اجتماعی»، فضایی برای تبادل ایدهها و گفتوگوهای سازنده میان گروههای مختلف فراهم کنیم.
استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت سلامت و شفافیت انتخابات، گفت: باید تلاش کنیم انتخابات سالم برگزار شود، هر رأیی که به صندوق ریخته میشود، همان خوانده و اعلام شود. دقت و سرعت در فرآیندهای انتخاباتی نکات مهمی هستند که باید به آنها توجه کنیم. همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخابات خوبی با مشارکت بالا برگزار کنیم.
در این نشست، نمایندگان احزاب و تشکلهای سیاسی استان نیز بر ضرورت برگزاری انتخابات شوراها بهصورت سالم، رقابتی و با مشارکت حداکثری تأکید کردند و خواستار همکاری و همراهی تمامجانبه استانداری برای رفع موانع و ایجاد شرایط عادلانه برای همه جریانهای سیاسی شدند و نقش مؤثر شوراها در حل مسائل محلی و توسعه متوازن استان را یادآور شدند.