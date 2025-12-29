پخش زنده
امروز: -
جشن تولدی با طعم مهربانی برای کودکان بیسرپرست توسط مؤسسه خیریه ائمه اطهار (ع) اردبیل برگزار شد که امید را در دلهای کوچک جاری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در یک روز پر از مهربانی و شادی، موسسه خیریه ائمه اطهار (ع) اردبیل جشن تولدی متفاوت برای تعدادی کودکان بیسرپرست برگزار کرد؛ جشنی که هدفش تنها فوت کردن شمعها نبود، بلکه روشن کردن چراغ امید در دلهای کوچک، اما بزرگ این کودکان بود.
در این مراسم که با حضور خیرین و تعدادی از هنرمندان نیکوکاران برگزار شد، کودکان با موسیقی، بازی و هدیههای رنگارنگ، لحظاتی سرشار از لبخند را تجربه کردند.
صدای خندههایشان در سالن پیچید و اشک شوق، چشمان بسیاری راتر کرد وروزی ماندگار برای همگان رقم خورد.
عزیز طلوعی مدیرعامل مؤسسه خیریه ائمه اطهار (ع) اردبیل گفت: امروز برای ۶ کودک بیسرپرست جشن تولد برگزار شد و هدف ما از برگزاری چنین برنامههایی، تقویت روحیه و احساس تعلق در این کودکان است؛ هر لبخند آنها برای ما بزرگترین پاداش است.
وی افزود: در حال حاضر ۲۰۰ کودک بیسرپرست تحت پوشش مؤسسه ائمه اطهار (ع) اردبیل هستند و خدمات مختلف به این کودکان ارائه میشود.