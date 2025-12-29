به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست مشترک کارگروه‌های تخصصی انرژی و اضطرار آلودگی هوا، با حضور اعضا و به ریاست سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، در محل استانداری برگزار و هدف اصلی این نشست، ایجاد یکپارچگی در اقدامات اجرایی برای گذر از شرایط اضطرار آلودگی هوا و مدیریت تخصیص بهینه سوخت در استان اعلام شد.

در این نشست، ضمن تأکید بر حساسیت زیست محیطی دشت یزد–اردکان، معاون سازمان جهادکشاورزی استان نسبت به قطع برق چاه‌های کشاورزی که تنها ۰.۰۲ درصد برق استان را مصرف می‌کنند، انتقاد کرد و خواستار چاره‌اندیشی فوری شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی یزد با انتقاد شدید از خاموشی چاه‌های کشاورزی در فصل زمستان، بیان کرد: این خاموشی‌ها علی‌رغم آنکه کل مصرف برق چاه‌های کشاورزی تنها ۲ صدم درصد از کل برق مصرفی استان را شامل می‌شود، بیشترین میزان نارضایتی را برای کشاورزان به وجود آورده است.

علیرضا طاقه‌باف با ارائه آمار، از کارگروه آب و انرژی استان خواست تا تدبیری جدی و فوری برای ساماندهی این وضعیت بیندیشد تا از ایجاد نارضایتی در میان قشر کشاورز جلوگیری شود.