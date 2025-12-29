به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن آقاحسینی بیان کرد: سومین اردوی کوه‌پیمایی کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان با برنامه‌ریزی مدیریت منابع انسانی و امور ورزش و با هدف ارتقای سلامت جسمی، افزایش نشاط و تقویت روحیه جمعی، با حضور کارکنان ساکن در شهرستان‌های هویزه و دشت آزادگان، در ارتفاعات شهرستان باغملک برگزار شد.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به سلامت کارکنان، فعالیت‌های ورزشی گروهی را عاملی مؤثر در افزایش همدلی، انگیزه شغلی و بهبود فضای کاری عنوان کرد و بر تداوم رویکرد سلامت‌محور در برنامه‌های منابع انسانی شرکت تأکید داشت.

حسین عیسی‌زاده دریس سرپرست امور ورزش اروندان با اشاره به استقبال کارکنان از این رویداد، هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی را ایجاد نشاط سازمانی و نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش در میان کارکنان دانست و از حمایت مدیریت ارشد شرکت در اجرای این فعالیت‌ها قدردانی کرد.

همچنین در حاشیه این کوهپیمایی کارکنان اروندان با حضور در آرامگاه شهدای گمنام به جایگاه شامخ شهدا ادای احترام کردند.