تیم فوتسال دختران مس کرمان در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر را تیم حفاری اهوازبرد، اما مس رفسنجان به پالایش نفت آبادان باخت.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،تیم فوتسال دختران مس کرمان در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر موفق شد که با ۲ گل فاطمه اعتدادی میزبان خود تیم حفاری اهواز را از پیش رو بردارد تا حضور خود را در جمع مدعیان لیگ برتر پر رنگ‌تر از گذشته کند.

به گزارش ایرنا، تیم دختران فوتسال مس کرمان که نخستین سال است که در لیگ برتر فوتسال کشور حضور دارد تا اینجای کار توانسته کارنامه قابل قبولی از بازی‌های خود برجای بگذارد، کرمانی‌ها با این برد در رتبه ششم جدول رده بندی جای گرفتند.

دختران فوتسالیست مس کرمان با این سه امتیاز در جدول رقابت‌ها ۱۸ امتیازی شدند و با حضور در رتبه ششم جدول و اختلاف چهار امتیازی با صدر جدول، حضور خود را در جمع مدعیان حفظ کردند.

این تیم بازی بعد خود را شنبه ۱۳ دی در کرمان برابر تیم صدرنشین گلبرگ تاکستان برگزار خواهد کرد.

تیم فوتسال بانوان مس رفسنجان در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور، نتیجه را ۱ بر ۰ به تیم پالایش نفت آبادان واگذار کرد.

بانوان فوتسالیست مس رفسنجان در ادامه این رقابت‌ها شنبه ۱۳ دی میهمان پالایش نفت اصفهان خواهند بود.

نتایج هفته نهم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

نفت امیدیه ۱ - صفر استقلال تهران

گلبرگ تاکستان ۵ - ۱ سپاهان

هیات فوتبال خراسان رضوی صفر - ۳ فولاد هرمزگان

ایران زمین ملارد ۳ - ۶ پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت آبادان ۱ - صفر مس رفسنجان

ملی حفاری اهواز صفر - ۲ مس کرمان