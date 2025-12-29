مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا : تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نکا در نه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲.۵ و در مقایسه با دو سال قبل ۲۳.۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا گفت: تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نکا در نه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲.۵ و در مقایسه با دو سال قبل ۲۳.۵ درصد افزایش یافت.

محمودی افزود: در نه ماه گذشته برای پایداری شبکه سراسری برق کشور ۸ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۸۹۰ مگاوات ساعت انرژی خالص در واحد‌های بخار و بلوک سیکل ترکیبی تولید شد.

وی با بیان اینکه در این مدت حدود ۷۴ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخار و بیش از ۲۶ درصد در بلوک سیکل-ترکیبی بدست آمد، گفت: در این مدت بیش از ۸۷ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا همچنین با اشاره به انجام ۶ پروژه تعمیرات دوره‌ای برنامه ریزی شده در واحد‌های بخار و گازی از مهر ماه امسال تاکنون خبرداد.

محمودی افزود: همه برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم فنی برای حفظ آمادگی واحد‌ها از قبیل ذخیره سازی سوخت مایع برای تولید حداکثری و گذر موفق از فصل زمستان و تابستان سال آینده انجام شد و امیدوارم با مدیریت هموطنان بتوانیم بر چالش ناترازی شبکه فائق آییم.