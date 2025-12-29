نهم دی ماه روزی است که مردم با بصیرت، آگاهی، احساس مسولیت یکپارچه و تمام قد برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی به میدان آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با مشارکت ۸۵ درصدی مردم ایران می‌توانست به فرصتی برای استحکام نظام تبدیل شود.

در این بین موضع گیری برخی خواص، آتش فتنه‌ای را روشن کرد که با فرصت طلبی دشمنان، این دستاورد عظیم ملت به تهدید تبدیل شد.

تهدید تحریم که آثارش روز به روز بیشتر نمایان می‌شود، ۹ دی پاسخ محکم مردم به فتنه گری بدخواهان نظام و تاکیدی دوباره بر اهمیت وحدت ملی در حفظ امنیت و ثبات کشوربود.