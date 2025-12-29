به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در هفته نهم مرحله مقدماتی این مسابقات، تیم فولاد سیرجان در سیرجان به مصاف طبیعت رفت و موفق شد با نتیجه نزدیک ٣ ـ ٢ پیروز شود تا همچنان صدر نشین باقی بماند.

تیم فولاد سیرجان دست اول را با پیروزی پشت سر گذاشت و با توجه به اختلاف امتیاز زیاد فولادی‌ها بازی آسانی برای آنها بنظر می‌رسید، اما اینطور نبود و تیم طبیعت در دست‌های دوم و سوم با نتایج ۲۱ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵ توانست بازی را از دست سیرجانی‌ها در آورد و شاگردان بهروز عطایی را تحت فشار قرار دهند.

اما تجربه بهروز عطایی و شاگردانش آنها را در مقابل شاگردان ابراهیم نادی به برتری رساند و آنها توانستند دست چهارم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ پیروز شوند و در دست پنجم هم با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ به برتری برسند و ۲ امتیاز این بازی را بدست آورند و طلسم پیروز نشدن در مقابل طبیعت را بشکنند و همچنان به صدرنشینی خودشان ادامه دهند.

مس رفسنجان دیگر نماینده استان هم در گنبد کاووس مقابل تیم استقلال این شهر قرار گرفت و با نتیجه ٣ ـ ١ پیروز این بازی شد تا با کسب این پیروزی، اندکی از بحران خارج شود.

استقلال گنبد پیش از این با دو برد و پنج امتیاز در رده سیزدهم جدول ومس رفسنجان با یک برد و دو امتیاز در رده چهاردهم جدول، دقرار داشت.

این پیروزی، دومین برد مس رفسنجان در این فصل از لیگ برتر محسوب می‌شود و با کسب این ۳ امتیاز حیاتی، جمع امتیازات این تیم بهبود خواهد یافت و آنها را از قعر جدول دور می‌کند.