پخش زنده
امروز: -
تیم فولاد سیرجان و مس رفسنجان درهفته نهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی حریفان خود را شکست دادند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در هفته نهم مرحله مقدماتی این مسابقات، تیم فولاد سیرجان در سیرجان به مصاف طبیعت رفت و موفق شد با نتیجه نزدیک ٣ ـ ٢ پیروز شود تا همچنان صدر نشین باقی بماند.
تیم فولاد سیرجان دست اول را با پیروزی پشت سر گذاشت و با توجه به اختلاف امتیاز زیاد فولادیها بازی آسانی برای آنها بنظر میرسید، اما اینطور نبود و تیم طبیعت در دستهای دوم و سوم با نتایج ۲۱ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵ توانست بازی را از دست سیرجانیها در آورد و شاگردان بهروز عطایی را تحت فشار قرار دهند.
اما تجربه بهروز عطایی و شاگردانش آنها را در مقابل شاگردان ابراهیم نادی به برتری رساند و آنها توانستند دست چهارم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ پیروز شوند و در دست پنجم هم با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ به برتری برسند و ۲ امتیاز این بازی را بدست آورند و طلسم پیروز نشدن در مقابل طبیعت را بشکنند و همچنان به صدرنشینی خودشان ادامه دهند.
مس رفسنجان دیگر نماینده استان هم در گنبد کاووس مقابل تیم استقلال این شهر قرار گرفت و با نتیجه ٣ ـ ١ پیروز این بازی شد تا با کسب این پیروزی، اندکی از بحران خارج شود.
استقلال گنبد پیش از این با دو برد و پنج امتیاز در رده سیزدهم جدول ومس رفسنجان با یک برد و دو امتیاز در رده چهاردهم جدول، دقرار داشت.
این پیروزی، دومین برد مس رفسنجان در این فصل از لیگ برتر محسوب میشود و با کسب این ۳ امتیاز حیاتی، جمع امتیازات این تیم بهبود خواهد یافت و آنها را از قعر جدول دور میکند.