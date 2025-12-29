به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، به گفته رییس اداره کل پیش بینی هواشناسی استان کرمان طی پیش بینی‌های این هفته بارش باران پیش بینی شده بود که طی ۲۴ ساعت گذشته رابر با ۲۳ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، عسکرپور -حبیبی مجموع بارش سامانه اخیر ایستگاه‌های هواشناسی استان کرمان تا ساعت ۰۶:۳۰ به وقت محلی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ را بدین شرح اعلام کرد.

کرمان: ۰.۸، شهربابک: ۱.۰، سیرجان: ۱.۱، لاله زار: ۷.۰، بافت: ۶.۹، کهنوج: ۱۲.۳، زرند: ۰.۱، جیرفت: ۶.۹، میانده: ۸.۴، رفسنجان: ۰.۹

ایستگاه‌های اقلیم شناسی خودکار:، جبالبارز: ۷.۵، دانشگاه باهنر کرمان: ۲.۸، دشتخاک زرند: ۱.۰، رابر: ۲۳.۸، رودبار: ۴.۶، ساردوییه: ۱۰.۰، کوهبنان: ۱.۴، ماهان: ۰.۸

و فاریاب: ۰.۱ میلیمتر بوده است.

وی افزود:، ناپایداری‌های جوی تا روز سه شنبه برآورد می‌شوند و از روز سه شنبه تا پنج شنبه وقوع یخبندان‌های شبانه و مه گرفتگی را در جاده‌های استان داریم.

این بارندگی‌های اخیر موجب خوشحالی مردم و کشاورزان بعد از چند سال خشکسالی شده است.