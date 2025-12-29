آغاز لیگ برتر والیبال نشسته کشور در ورزشگاه نورد فولادشهر
رقابتهای لیگ برتر والیبال نشسته کشور در ورزشگاه نورد فولادشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر فدراسیون والیبال نشسته گفت: در این دوره از مسابقات که تا ۱۰ دی ادامه دارد ۵ تیم و بازیکنان ملیپوش و سهمیه المپیکی، حضور دارند.
احسان عاشوری افزود: دور دوم مسابقات در بهمن و دور سوم و پایانی در اسفند برگزار میشود.
وی گفت: هدف اصلی فدراسیون ارتقای سطح کیفی لیگ، آمادهسازی ورزشکاران جانباز و معلول و فراهم کردن زمینه حضور آنها در رقابتهای بینالمللی است.
