به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر فدراسیون والیبال نشسته گفت: در این دوره از مسابقات که تا ۱۰ دی ادامه دارد ۵ تیم و بازیکنان ملی‌پوش و سهمیه المپیکی، حضور دارند.

احسان عاشوری افزود: دور دوم مسابقات در بهمن و دور سوم و پایانی در اسفند برگزار می‌شود.

وی گفت: هدف اصلی فدراسیون ارتقای سطح کیفی لیگ، آماده‌سازی ورزشکاران جانباز و معلول و فراهم کردن زمینه حضور آنها در رقابت‌های بین‌المللی است.