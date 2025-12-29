به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهید ناصر امیر نژاد در رشته هوا فضا در تهران مشغول به تحصیل بود که در روز ۳۰ خرداد ماه ۸۸ برای استقبال از مادربزرگش به میدان آزادی می‌رود که در این مکان بر اثر اصابت گلوله آشوبگران فتنه گر به ناحیه پهلو، به شهادت می‌رسد.

شهید امیر نژاد در خانواده‌ای متدین چشم به جهان گشود و از جمله بسیجیان نخبه و متدین استان بود که برای ادامه تحقیقات در رشته هوا وفضا به دانشگاه شهید ستاری نیز معرفی شده بود.

بخشی از زندگی نامه شهید امیر نژاد:

شهید ناصر امیرنژاد در روز‌های پایانی شهریور ماه سال ۱۳۶۵ در خانواده‌ای مومن و متدین در محمودآباد یاسوج از توابع استان چشم به جهان گشود، تولدش در روزگاری اتفاق افتاد که سایه شوم جنگ بر کشور حکمفرما بود و بر هر کوی و برزن الله‌ای پرپر می‌شد.

دوران کودکی ناصر، چون همسالانش مصادف بود با جنگ ایران و عراق و سپس بازسازی ویرانه‌ها و مشکل ا ت و معضل ا ت پس از جنگ، از آنجا که پدر ناصر از رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس بود طبیعتا مجبور به رها کردن خانه و کاشانه و زن و فرزند و حضور مداوم در جبهه‌های حق علیه باطل و بعضا اعزام نیرو‌های امدادی و رزمندگان به مناطق عملیاتی بود.

چه شب‌ها و روز‌های زیادی که ناصر خردسال می‌بایست در انتظار آمدن بابا چشم به در می ماند و حسرت دوری پدر را با جان و دل می خرید.

روزگار کودکی ناصر با هزاران بیم و امید و خوشی و ناخوشی سپری شد و ناصر وارد دوران نوجوانی و ورود به مقطع دیگری از زندگی شد.

ناصر دوران ابتدایی را در مدرسه شهید نوری محمودآباد و در محله زندگی خود گذراند و در همان ابتدا نشانه‌های هوش و استعدادش مشهود بود به طوری که در همان مقطع ابتدایی توانست توجه معلمان و مربیان را به خود جلب کند و تحسین آنها را برانگیزد.

پس از پایان دوران ابتدایی دوره راهنمایی را در مدرسه فرهنگیان با موفقیت به پایان رساند و در این دوره همچون دوره ابتدایی از شاگردان نمونه و ارزشی مدرسه بود.

در کانون بسیج محله ثبت نام کرد و فعالیت‌های معنوی و فرهنگی خود را از همان دوران جوانی شروع کرد و بانی کار‌های خیر زیادی در محله و مدرسه شد.

دوران جوانی ناصر همزمان با ورود به دبیرستان آغاز شد و با انتخاب رشته ریاضی و فیزیک و ثبت نام در دبیرستان شاهد بر روی اولین خوان و سفره فرهنگستان شهید و شهادت نشست و از فرهنگ معنوی آن بهره‌مند شد.

دوران دبیرستان دوران رشد و شکوفایی ناصر بود و هوش و استعداد ناصر زبان زد خاص و عام شده بود به طوری که همه معلمان و کادر آموزشی را تحت تاثیر خود قرار داده بود.

پیشرفت در درس و مدرسه و کسب علم و دانش از یک طرف و مهر و محبت و مردم دوستی ناصر را در قلب و روح همه معلمان و همکل ا سی‌ها و حتی مردم عادی قرار داده بود.