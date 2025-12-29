پخش زنده
امروز: -
دو مادر باردار از میرآباد سردشت و روستای کانی شینکه با همکاری و هماهنگی واحدهای بهداشتی و اورژانس، به مراکز درمانی پیرانشهر و ارومیه منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در راستای حفظ و ارتقای سلامت مادران باردار، دو مادر باردار از میرآباد سردشت و روستای کانی شینکه با همکاری و هماهنگی واحدهای بهداشتی و اورژانس، به مراکز درمانی پیرانشهر و ارومیه منتقل شدند.
در نخستین مورد، با تماس مسئولان واحد سلامت خانواده سردشت و میرآباد با مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ و با همکاری واحد سلامت خانواده پیرانشهر و نیروهای اورژانس ۱۱۵ کوپر، یک مادر باردار ۳۹ هفتهای تحت پوشش میرآباد سردشت از روستای سپهکان، بهصورت موفق و ایمن به بیمارستان شهید قاسم سلیمانی پیرانشهر انتقال یافت.
در دومین عملیات بهمنظور نجات جان مادران باردار، با تماس تلفنی بهورز خانه بهداشت پردانان (قبرحسین) و هماهنگی مسئول واحد سلامت خانواده و همکاری اداره راه و ترابری، مسیر دسترسی به روستای کانیشینکه بازگشایی شد.
در پی این اقدام، یک مادر باردار با سابقه سزارین، بدون بروز مشکل، برای انجام عمل جراحی که برای ۱۰ دیماه در ارومیه نوبت تعیین شده بود، به مرکز درمانی ارومیه انتقال داده شد.