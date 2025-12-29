پخش زنده
امروز: -
مدیر توزیع برق دزفول از اختصاص یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای برقرسانی به ۲۱ روستای کم برخوردار سردشت و شهیون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن پیامفر اظهار داشت: امسال یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای برقرسانی به ۲۱ روستای کم برخوردار سردشت و شهیون دزفول از منابع برق روستایی و برقرسانی به روستاهای فاقد برق شرکت توزیع برق خوزستان اختصاص یافت.
وی افزود: ۱۸ روستای بخش شهیون و سه روستای بخش سردشت با جذب این اعتبار برقرسانی خواهند شد که اکنون در مرحله برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار اجرایی هستند.
پیام فر با بیان اینکه تا روستای خرمیزان جاده سازی شده است، ادامه داد: باوجود نبود راه دسترسی مناسب از روستای خرمیزان به بعد تاکنون تا روستای زیارتی احمدفداله برقرسانی شده است.
مدیر توزیع برق دزفول بیان داشت: طی بازید نماینده و فرماندار دزفول، مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان، همراهان و مسوولان مربوطه از این مناطق عشایری پیشنهاد شد عشایر در نقاط هدف اسکان تجمعی داشته باشند تا با ایجاد کد روستا تمامی امکانات و زیرساختهای توسعه از جمله راه، انرژی، مدرسه، برق و بهداشت برای آنها فراهم شود.
وی با بیان اینکه ارایه خدمات در مناطق پراکنده عشایری توجیه اقتصادی مناسبی ندارد، تصریح کرد: برای توسعه و ظرفیت سازی شبکه برق مناطق سردشت و شهیون و گذر از پیک ۱۴۰۵، ترانس ایستگاه سردشت از ۱۶ به ۳۰ و یا ۵۰ مگاولت آمپر ارتقا خواهد یافت.
پیامفر میگوید: با توجه به ظرفیت موجود امکان توسعه صنایع و سرمایه گذاری در این منطقه وجود دارد از این رو انتظار میرود با توسعه صنعت و افزایش سطح کیفیت زندگی شاهد مهاجرت معکوس باشیم.
وی پیش بینی کرد این طرح تا اردیبهشت ۱۴۰۵ و قبل از تابستان به بهره برداری برسد.
مدیر توزیع برق دزفول با اشاره به هوشمندسازی کنتورهای برق این شهرستان گفت: سه هزار و ۵۰۰ کنتور هوشمند که ۱۷ درصد از سهمیه اولیه ۲۱ هزار کنتور برنامهریزیشده دزفول است تعویض شدند.
وی افزود: دزفول با داشتن ۱۷۴ هزار مشترک و ۱۴ درصد فروش استان، حدود یک درصد از کل بار برق کشور را به خود اختصاص داده است.
شهرستان دزفول حدود ۱۷۴ هزار مشترک برق دارد.