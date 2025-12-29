مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان از توزیع ۹۹ هزار و ۶۰۰ تن انواع کود‌های شیمیایی به کشاورزان به صورت یارانه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی افزود: این حجم معادل حدود ۷۸ درصد از برنامه ابلاغی ۱۲۸ هزار تنی تأمین، تدارک و توزیع کود‌های کشاورزی برای استان همدان است که از مجموع کود‌های تأمین‌شده، ۸۹ هزار تن ازت، ۵ هزار و۲۰۰ تن فسفات و ۵هزار و۴۰۰ تن پتاس بین کشاورزان توزیع شده است.

او تاکید کرد: ۹۰ درصد کود‌های توزیع‌شده از تولیدات داخلی و عمدتاً از پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره و همچنین تولیدکنندگان خصوصی فسفات و پتاس تأمین شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تصریح کرد: کود‌های توزیع‌شده از کیفیت بالایی برخوردارند و از لحظه خروج از مبادی تولید تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، زیر نظر تیم رصد و پایش شرکت قرار دارند.