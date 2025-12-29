پخش زنده
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: راه تاریخی ادویه هرمزگان در فهرست رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: راه تاریخی ادویه یکی از کهنترین و مهمترین مسیرهای تجاری جهان به شمار میرود، که قرنها نقش اساسی در مبادلات اقتصادی، فرهنگی و تمدنی میان شرق و غرب ایفا کرده است.
فرزانه زاهدی افزود: استان هرمزگان به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و برخورداری از بنادر تاریخی، همواره یکی از کانونهای اصلی این مسیر بوده است.
وی گفت: ثبت این رویداد، گامی موثر در معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان در سطح ملی و بینالمللی است که بستر توسعه گردشگری فرهنگی، مسیرمحور و دریایی را در استان فراهم میکند.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: برگزاری رویداد راه تاریخی ادویه با رویکرد بازآفرینی مسیرهای باستانی و معرفی بنادر، آیینها، خوراک، موسیقی و صنایعدستی مرتبط با این مسیر طراحی شده و فرصت مناسبی برای مشارکت جوامع محلی و فعالان گردشگری است.
استان هرمزگان به دلیل موقعیت استراتژیک و پیشینه تاریخی درخشان خود در حاشیه خلیج فارس، دارای تنوع بینظیری از آثار تاریخی و جاذبههای گردشگری است که فراتر از آمار ثبت ملی است.
هرمزگان دارای بیش از ۴۲۰ اثر ثبت ملی در زمینههای فرهنگی، تاریخی، معماری، طبیعی و ناملموس است.