به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان مهاباد گفت: کولاک شدید شب گذشته تردد خودرو‌ها در گردنه‌ها و مسیر‌های کوهستانی این شهرستان را غیرممکن کرد.

رحمت نویدی‌نیا افزود: امکان تردد خودرو‌ها در گردنه‌های جواله‌ره‌شان و زمزیران در محور مهاباد- سردشت و گردنه قره‌بلاغ در جاده مهاباد- بوکان به دلیل کولاک شدید و کاهش دید افقی به کمتر از یک متر امکان پذیر نیست.

نویدی نیا اظهارکرد: عوامل راهداری در ابتدای این گردنه‌ها حضور دارند و به رانندگان توصیه می‌کنند به دلیل احتمال یخبندان شدید و تداوم کولاک رانندگان از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

وی، با اشاره به فعالیت عوامل راهداری این شهرستان از شب گذشته گفت: در این مدت ۱۳۶ کیلومتر جاده‌های بین شهری و ۴۰ کیلومتر محور‌های روستایی این شهرستان برفروبی شد.

نویدی نیا افزود: در این بازه زمانی ۸۳ کیلومتر در مسیر مهاباد- سردشت، ۴۵ کیلومتر مسیر مهاباد- پیرانشهر و ۳۵ کیلومتر در مسیر مهاباد- بوکان (برهان) برفروبی و نمک پاشی شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان مهاباد اضافه کرد: در محور‌های روستایی نیز ۴۰ کیلومتر در جاده‌های روستایی در بخش خلیفان و مرکزی این شهرستان برفروبی و نمک پاشی شده است، اما هم اکنون در محور روستایی آفان گردنه "خوله‌پوله" همچنان مسدود است.

نویدی‌نیا.

از رانندگان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر‌های زمستانی، آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه تلفن گویای ۱۴۱ و یا شماره ثابت ۴۲۴۲۲۵۵۹ دریافت کرده و با تجهیزات ایمنی و زنجیرچرخ در محور‌های برف‌گیر تردد کنند.