مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: این رویداد علمی، برای کودکان و نوجوانان الهام‌بخش بود و انگیزه آنها را برای حرکت در مسیر علم، فناوری و آینده‌سازی کشور تقویت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمل مرکز چهارمحال و بختیاری،همزمان با لحظه پرتاب سه ماهواره ایرانی، جمعی از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری به همراه مربیان و خانواده‌ها با حضور در مراکز کانون، این رویداد ملی را به صورت زنده تماشا کردند.

در این برنامه که با هدف آشنایی نسل نوجوان با دستاورد‌های علمی کشور و ترویج روحیه امید و خودباوری برگزار شد، کودکان و نوجوانان ضمن مشاهده لحظه پرتاب، با توضیحات مربیان با روند ساخت و ارسال ماهواره و نقش دانشمندان ایرانی در این موفقیت آشنا شدند.

روح‌الله واحد مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با بیان اینکه حضور اعضای کانون در چنین رویداد‌هایی نقش تربیتی و انگیزشی مهمی دارد، اظهار کرد: تماشای موفقیت دانشمندان ایرانی در پرتاب ماهواره‌ها، برای کودکان و نوجوانان ما پیام روشنی دارد و آن، باور به توان داخلی و امکان رسیدن به قله‌های علمی است.

وی افزود: کانون پرورش فکری تلاش می‌کند با اجرای برنامه‌های علمی، فرهنگی و هنری، مسیر رشد فکری و شکوفایی استعداد‌های نسل آینده را هموار کند تا این کودکان و نوجوانان در آینده به عنوان متخصصان، پژوهشگران و مدیران کشور وارد عرصه شوند.