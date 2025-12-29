پخش زنده
برای ارتقای ایمنی رفت و آمد و کاهش حوادث رانندگی، ۳۰ نقطه از آزادراه کاشان–اصفهان ایمنسازی و بهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون اجرایی شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان–اصفهان گفت: این عملیات شامل تعویض و تعمیر گاردریلها، تسطیح مسیر، رفع نواقص جادهای و لکهگیری آسفالت بوده که بهصورت روزانه در آذر اجرا شده است.
بهنام مرتضویپناه افزود: در جریان این طرح ۹۹ گاردریل تعویض و ۱۰۴ پایه تعمیر، ۲۰ گارد و ۹ پایه جمعآوری، سه سرسپری نصب و ۱۱ گاردریل افتاده در نقاط مختلف آزادراه اصلاح شد.
وی گفت: از دیگر اقدامات میتوان به اصلاح و نصب تابلوهای راهنما و هشداری، تسطیح پارکینگها، اصلاح رمپها، مسدودسازی خروجیهای غیرمجاز، بوتهزنی و تسطیح حاشیه جاده، ساخت پارکسوار، تسطیح ایستگاههای سلامت و امنیت و پرکردن چالهها و لکهگیری آسفالت اشاره کرد.
معاون اجرایی شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان–اصفهان افزود: نصب تابلوهای هشداردهنده بالکبوتری پیش از پل شیراز در محور اصفهان به کاشان، ایمنسازی سر نیوجرسی پیچ رحمتآباد در محور کاشان به اصفهان روبهروی هلالاحمر و نصب تابلوهای اعلام فاصله تا اصفهان و نطنز از جمله اقدامات شاخص این طرح بوده است.
مرتضویپناه گفت: مسدودسازی خروجی غیرمجاز در محدوده دوربین طرقرود، مسدود کردن دسترسی غیرمجاز معدن سنگ در محور اصفهان–کاشان و مسدودسازی دسترسی غیرمجاز پیش از دوربین عوارضی اصفهان، نیز از دیگر اقدامهای اجرا شده است.