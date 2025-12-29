اجرای بیش از ۸۵ درصد عملیات بازسازی ورزشگاه آزادی
معاون اجرایی رئیس جمهور در بازدید از ورزشگاه آزادی با توجه به گستردگی عملیات نوسازی و استحکامبخشی این مجموعه ورزشی، اعلام کرد که بیش از ۸۵ درصد روند بازسازی ورزشگاه آزادی انجام شده و این طرح با هدف ارتقاء ایمنی و استانداردسازی فضاها در حال تکمیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائمپناه، امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ از مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور در این بازدید از روند تکمیل، بازسازی، بهسازی و استانداردسازی فضاها، تجهیزات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی ورزشگاه آزادی، مطلع شد.
قائمپناه در جمع خبرنگاران با توجه به اهمیت این مجموعه ورزشی، گفت: ورزشگاه آزادی بهعنوان بزرگترین ورزشگاه کشور، نماد ورزش ایران و به همین علت از اهمیت ویژه برخوردار است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه تصور من این نبود که تعمیر ورزشگاه آزادی تا این اندازه گسترده باشد، اظهار داشت: در نگاه اول شاید تصور شود که فقط تعویض صندلیها در حال انجام است، در حالی که در بازدید صورتگرفته، نشان داده شده که صدها تُن کار صرف نوسازی و بهسازی زیرسازی سکوها شده است.
قائمپناه تصریح کرد: همه زیرِ صندلیهایی که مشاهده شد، ستونها به دلیل قدمت طولانی ورزشگاه، دچار خوردگی بتن و ضعف میلگرد شده بودند و اکنون از نو در حال بازسازی هستند. همه ستونهای زیر سکوها در برخی نقاط با عمق ۱۲ متر زیر زمین، برای ایجاد استحکام بیشتر آغاز شده و دیوارهها و ستونها یا از نو ساخته شده یا فلزی و بتنریزی شدهاند.
معاون اجرایی رئیس جمهور، ضمن ابراز رضایت از روند تکمیل این طرح، ادامه داد: در حال حاضر، همه صندلیها و مسیرها باید کنده و بتنریزی دوباره انجام شود؛ خوشبختانه پیشرفت فیزیکی طرح، حدود ۸۵ درصد است. امیدواریم با تأمین منابع، این مجموعه در سال آینده به بهرهبرداری برسد. علت تأخیر طرح نیز بیشتر به عمق نیاز به تعمیرات و استحکامبخشی بازمیگردد که بهطور طبیعی، زمانبر است.
قائمپناه گفت: صدها ستون باید از نو ترمیم، بتنتراشی انجام، فلز جوش داده و سپس، ستونها بازسازی شود. در زیر جایگاهها، بیش از یک متر و نیم بتن کنده شده است و دوباره بتنریزی میشود که نشاندهنده بزرگی این طرح است. این کارها به این علت انجام میشود که جان هزاران هموطن که به ورزشگاه میآیند، در معرض خطر قرار نگیرد و استحکام ساختمان بهطور کامل تأمین شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه ضلع شمالی و ضلع غربی ورزشگاه تکمیل شده است، اظهار داشت: امیدواریم که سایر ضلعها نیز با سرعت و تأمین منابع لازم، آماده شود. ورزشگاه آزادی به علت موقعیت خاص و نمادین خود، نیازمند منابع بیشتری برای نگهداری و بازسازی است و نمادهای ورزشی قابل حذف نیستند؛ این ورزشگاه، نماد ورزش ایران است.