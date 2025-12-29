پخش زنده
مهدی تیکدری، وینگر گلگهر سیرجان، پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل استقلال، این برد را برای پایان خوش نیمفصل مهم دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مهدی تیکدری پس از بازی گفت: «سه امتیاز خیلی شیرین را گرفتیم. توانستیم بعد از سالها استقلال را ببریم و با توجه به شکستناپذیری چند هفته اخیر آنها، این برد اهمیت بیشتری داشت. این پیروزی سخت بود ولی برای پایان خوش نیمفصل اول به آن نیاز داشتیم تا جایگاهمان در جدول بهتر شود. خدا را شکر که به این مهم دست یافتیم.»
او درباره وضع زمین ورزشگاه افزود: «واقعا همین که سالم از این زمین خارج شوی باید خدا را شکر کنی. اصلا نمیتوانی به فکر فوتبال باشی چون توپ همیشه بلند است و کنترل آن دشوار است. در چنین شرایطی فکر کنم نود درصد بازیکنان از بازی خارج هستند. امیدوارم زودتر فکری به حال این چمن شود تا بتوانیم از فوتبالمان لذت ببریم.»
تیکدری در واکنش به اعتراض استقلالیها به وقتکشی گفت: «بازیکن ما مصدوم شد و بلافاصله تعویض شدیم. ما به وقتکشی عادت نداریم و در این بازی هم نیازی به آن نبود. حتی فرصتهای زیادی داشتیم تا اختلاف گل را بیشتر کنیم، اما مهم این بود که سه امتیاز را گرفتیم.»
وینگر گلگهر درباره هدیه پیراهنش به هواداران تصریح کرد: «دست همه هواداران گلگهر را میبوسم. حدود ۱۳ ساعت مسیر از سیرجان آمده بودند و کوچکترین کاری که میتوانستم انجام دهم، هدیه دادن پیراهنم بود.»
او در پایان درباره انگیزهاش برای حضور در جام جهانی افزود: «قطعا هر بازیکنی آرزو دارد در جام جهانی برای تیم ملی کشورش بازی کند. من هم تمام تلاشم را میکنم تا در خرداد سال آینده در لیست نهایی باشم.»