رئیسِ سازمانِ مدارسِ غیردولتی، از آموزشِ برخط و حضوریِ هوش مصنوعی به ۲۰۰ هزار معلم، و یک میلیون دانش آموز خبر داد.
احمد محمودزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و دهم مخاطب این آموزشها هستند.
وی افزود: به معلمان شرکت کننده در این دوره، کاربرد هوش مصنوعی در آموزش و برای دانش آموزان، روشهای کار با هوش مصنوعی آموزش داده میشود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی تصریح کرد: این دورهها به گونهای طراحی شده است که معلمان و دانش آموزان در کلاس درس حضور نداشته باشند و به روند آموزشی آسیب نزند.
وی با اشاره به تأکیدات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر هوشمندسازی مدارس، گفت: گرچه در گذشته غفلتهایی در این زمینه وجود داشت، اما شرایط دوران کرونا، اگرچه با آسیبهای متعدد همراه بود، موجب شد تا فناوریهای دیجیتال و ابزارهای هوشمند، جایگاه خود را در فرآیند آموزش و تولید محتوا بیابند، امروز استفاده از این ابزارها در کلاسهای درس کشورهای پیشرو، یک امر کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و لذا در کشور عزیزمان ایران هم باید این حرکت آغاز شده شتاب بیشتری به خود بگیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ورود هر فناوری جدیدی نیازمند توجه همزمان به فرصتها و آسیبهای احتمالی آن است، تصریح کرد: باید با برنامهریزی مدبرانه، ضمن بهرهگیری حداکثری از ظرفیت شگرف هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت آموزش، از آسیبهای آن پیشگیری و با آگاهی کامل در این زمینه حرکت کرد.
وی یکی از محورهای کلیدی را آموزش و توانمندسازی معلمان در استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در کلاس درس دانست و افزود: تربیت نیروی انسانی متخصص و مهارتآموزی به دانشآموزان در حوزه فناوریهای نوین، نه تنها یک نیاز آموزشی، بلکه ضرورتی برای تأمین بستر اقتصاد دانشبنیان و فناورمحور آینده کشور است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش افزود: مرحله اول آموزش هوش مصنوعی به شکل برخط برای دویست و هشتاد هزار معلم، مؤسس و همکاران مدارس غیر دولتی در سراسر کشور انجام خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: این طرح گام مهمی در مسیر تحول دیجیتال و بهرهگیری از ظرفیتهای نوظهور برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تلقی میشود.