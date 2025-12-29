به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم گلبرگ تاکستان در هفته نهم لیگ برتر فوتسال با نتیجه پرگل ۵-۱ سپاهان اصفهان را گلباران کرد.

نماینده استان با این پیروزی ۲۲ امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی ایستاد.

تیم گلبرگ در هفته دهم لیگ برتر سیزدهم دی در کرمان به مصاف مس خواهد رفت.

پذیرایی فوتسالیست‌های پردیس از نماینده شهرکرد

تیم فوتسال پردیس قزوین در هفته بیست و یکم لیگ برتر میزبان جوادالائمه شهرکرد خواهد بود.

این بازی ازساعت ۱۶ فردا در سالن شهیدبابایی قزوین برگزار می‌شود.

نماینده استان با ۲۴ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد.

صدرنشیتی سپاهان اصفهان در لیگ یک والیبال نشسته در قزوین

روز دوم لیگ یک والیبال نشسته باشگاه‌های کشور با صدرنشینی سپاهان به پایان رسید.

تیم ارداق نماینده استان در این مسابقات هم، با دو پیروزی و قبول دو شکست برای صعود به مرحله نهایی در دیدار پایانی به مصاف هشترود می‌رود.

لیگ یک والییال نشسته باشگاه‌های کشور به میزبانی قزوین در حال برگزاری است.

آغاز اردوی ملی پوشان تیراندازی با هدایت سرمربی آبیکی

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کشور زیر نظر اسماعیل عبادی آغاز شد.

اردوی ملی پوشان تا دهم دی در سایت فدراسیون تیراندازی با کمان تهران پیگیری می‌شود.

برخورداری در دور جدید تمرینات تیم ملی

مهران برخورداری تکواندوکار استان به دور جدید تمرینات تیم ملی دعوت شد.

ملی پوشان از امروز تمرینات خود را در تهران برپا کردند.

تیم ملی تکواندو برای حضوری قدرتمند در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن آماده می‌شود.