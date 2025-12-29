به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها در ۱۱ دور در بخش زنان و ۱۳ دور در بخش مردان برگزار می‌شود و ۸ شطرنجباز برتر به مرحله نهایی صعود می‌کنند. برنامه دور نخست رقابت هابه این شرح است:

مردان: (۱۵۰ شرکت کننده)

دور اول:

استاد بزرگ بردیا دانشور - استاد بزرگ ولادیسلاو آرتمیف از روسیه

استاد بزرگ پرهام مقصودلو - استاد بزرگ سرگئی دریگالوف از روسیه

استاد بزرگ سینا موحد - استاد بزرگ هائیک مارتیروسیان از ارمنستان

استاد بزرگ پویا ایدنی - استاد بزرگ علیشیر سلیمانوف از قزاقستان

استاد بزرگ محمد امین طباطبایی - استاد فیده ویتوس مدهوس از دانمارک

استاد بزرگ مهدی غلامی - داهال سوشروت از نپال

استاد بزرگ علیرضا فیروزجا - استاد بین المللی اندریم ساراچی از کوزوو

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ استاد بزرگ یان نپوم نیاتچی از روسیه و استاد بزرگ مگنوس کارلسن از نروژ به طور مشترک قهرمان شدند و استادان بزرگ یان کریشتف دودا از لهستان و سو وسلی استاد بزرگ آمریکایی سوم مشترک شدند و از ایران استاد بزرگ احسان قائم مقامی در رده ۱۲۲ قرار گرفت.

در شطرنج بلیتس مردان قهرمانی جهان مگنوس کارلسن از نروژ با ۷ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است. آلکساندر گریشوک از روسیه با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده دوم قرار گرفت. واسیلی ایوانچوک از اوکراین، لینیر دومینگس از کوبا، لوان آرونیان از ارمنستان، لی کوانگ لیم از ویتنام، سرگئی کاریاکین از روسیه، ماکسیم واشیه لاگارو از فرانسه و یان نپوم نیاتچی از روسیه هر کدام یک بار قهرمان شده‌اند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ استاد بزرگ جو ون از چین و استاد بزرگ تینگ جی لی از چین اول و دوم شدند و استاد بزرگ رامش بابو وایشالی از هند و استاد بزرگ کاترینا لانیو از روسیه سوم مشترک شدند.

در تاریخ شطرنج بلیتس قهرمانی زنان جهان که از سال ۲۰۱۲ برگزار می‌شود، استاد بزرگ والنتینا گونینا از روسیه با ۲ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار شد و استاد بزرگ آنا موژیچوک از اوکراین با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و استاد بزرگ بی بی سارا آسوبایه وا از قزاقستان و استاد بزرگ کاترینا لانیو از روسیه با ۲ قهرمانی سوم مشترک هستند. استاد بزرگ جو ون از چین و استاد بزرگ نانا ژاگنیدزه از گرجستان با یک قهرمانی پنجم است. استاد بین المللی سارا سادات خادم الشریعه در سال ۲۰۱۸ به مقام نایب قهرمانی جهان رسیده بود.

در بخش رپید یا سریع هر شطرنج باز برای انجام حرکات خود ۱۰ دقیقه و ۵ ثانیه زمان در اختیار داشت و در بخش بلیتس یا برق آسا این زمان به ۳ دقیقه و ۲ ثانیه می‌رسد.

رده بندی مدالی شطرنج رپید و بلیتس قهرمانی جهان (مجموع مردان و زنان):

۱- نروژ و چین ۱ طلا ۰ نقره ۰ برنز

۳- روسیه - ۲ -

۳- هند - - ۲

تا کنون ۴ کشور مدال کسب کرده‌اند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ روسیه با ۲ مدال طلا ۱ نقره و ۳ برنز قهرمان کلی مسابقات شد و تیم‌های چین با یک طلا و ۲ نقره دوم و هند با یک طلا و یک برنز سوم شدند.