به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عملیات عمرانی توسعه بخش تخمیر در سایت پسماند قائم شهر با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است و بتن‌ریزی فنداسیون سوله‌های تخمیر با ابعاد ۳۵ در ۹۵ متر به طور کامل به پایان رسیده است.

بر اساس اعلام مسئولان پروژه، این فنداسیون‌ها در مجموع مساحتی حدود ۳۳۲۵ مترمربع را شامل می‌شود و با اتمام قالب‌بندی، آرماتوربندی و بتن‌ریزی، پروژه آماده ورود به مرحله نصب اسکلت سوله‌ها شده است.

برای توسعه فضای فرآیند تخمیر در این سایت، حدود ۹۲۰۰ مترمربع سوله طراحی شده که عملیات خاک‌برداری و زیرسازی آن همچنان در حال انجام است. همزمان، نصب صفحات پایه سوله‌ها در بخش تکمیل‌شده فنداسیون نیز انجام شده است.

گزارش‌ها حاکی است نصب پایه‌ها و رفترهای سوله‌های تخمیر طی روزهای آینده آغاز خواهد شد و با شروع نصب اسکلت فلزی از هفته آینده، روند تکمیل این بخش از پروژه با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد.

همچنین سایر تجهیزات مرتبط با فرآیند تخمیر به‌صورت همزمان در کارگاه در حال ساخت و آماده‌سازی است تا با تکمیل سازه‌ها، مراحل بعدی توسعه سایت پسماند قائم شهر طبق برنامه‌ریزی انجام شود.