به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان جاجرم گفت: این متخلفان در جریان گشت و پایش مستمر مأموران منطقه یوزکنام پل ابریشم و یگان حفاظت محیط‌زیست جاجرم شناسایی و دستگیر شدند.

احمد صفرزاده افزود: در بازرسی از متخلفان، لاشه یک رأس میش وحشی و لاشه یک رأس بره وحشی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان جاجرم با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف زیست‌محیطی تصریح کرد: پرونده متخلفان پس از تکمیل، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

منطقه یوزکنام پل ابریشم با وسعتی حدود ۴۰۰ هزار هکتار، در حوزه سرزمینی استان‌های خراسان شمالی و سمنان قرار دارد و به‌عنوان کریدور ارتباطی بین پناهگاه حیات‌وحش میاندشت جاجرم و پارک ملی توران، از زیستگاه‌های مهم و استراتژیک یوزپلنگ آسیایی به‌شمار می‌آید.