دوشنبه هشتم دیماه ۱۴۰۴؛
اعلام میزان بارشهای اخیر در کهگیلویه وبویراحمد
منطقه سپیدار بویراحمد با ۱۵۴ میلی متر بارش رکوردار بارشهای اخیر در کهگیلویه و بویراحمد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی استان از ثبت ۱۵۴ میلیمتر بارش باران در شهر سپیدار شهرستان بویراحمد به دنبال نخستین سامانه بارشی زمستانی خبر داد.
ولی بهرهمند افزود: میزان بارشهای اخیر استان تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز دوشنبه ۸ دی، در سرآبتاوه ۱۲۲، لوداب ۱۱۸.۵، دشتروم ۱۰۷، موشمی زیلایی ۱۰۴، سرآسیاب یوسفی ۱۰۰ و دلی خمسیر ۸۹ میلیمتر بارش بوده است.
وی ادامه داد: همچنین در لنده ۸۶ ، فرودگاه یاسوج ۸۳.۵، دهدشت ۸۳، دولت آباد یاسوج ۸۲.۱، لیکک ۸۰.۹، جاورده ۸۰، وزرگ ۸۰، تنگ پیرزال ۷۸، سوق ۷۴، درغک ۷۲، منصورخانی کاکان ۷۱، و باشت خودکار ۶۹.۲ میلیمتر بارندگی داشتهایم.
سرپرست معاونت توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: در جوکار ۶۸، تلگاه ۶۷، برم سیز ۶۵، سرفاریاب ۶۴، امامزاده جعفر ۶۲.۱، گنجه ای ۶۰.۳، فیلگاه ۶۰، جهاد باشت ۵۸، ده برآفتاب ۵۷، بوستان ۵۵، لیراب ۵۴، سرآب ننیز ۵۲ میلیمتر باران باریده است.
بهرهمند تصریح کرد: همچنین در سی سخت ۴۸، دوگنبدان ۴۶.۲، ماهور باشت ۴۶، سیرون شبلیز ۴۵، دیل ۴۴، کریک ۴۲، دیشموک ۴۲، چیتاب ۴۱.۲، مارگون ۳۹، ممبی ۳۵، امامزاده پهلوان ۳۵، سینه نمک ۲۹.۵، تنگ رواق ۲۰، چرام خودکار ۱۷.۹، چرام ۱۵ و لیشتر ۱۰ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.