سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان از ثبت ۱۵۴ میلیمتر بارش باران در شهر سپیدار شهرستان بویراحمد به دنبال نخستین سامانه بارشی زمستانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

ولی بهره‌مند افزود: میزان بارش‌های اخیر استان تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز دوشنبه ۸ دی، در سرآبتاوه ۱۲۲، لوداب ۱۱۸.۵، دشتروم ۱۰۷، موشمی زیلایی ۱۰۴، سرآسیاب یوسفی ۱۰۰ و دلی خمسیر ۸۹ میلیمتر بارش بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در لنده ۸۶ ، فرودگاه یاسوج ۸۳.۵، دهدشت ۸۳، دولت آباد یاسوج ۸۲.۱، لیکک ۸۰.۹، جاورده ۸۰، وزرگ ۸۰، تنگ پیرزال ۷۸، سوق ۷۴، درغک ۷۲، منصورخانی کاکان ۷۱، و باشت خودکار ۶۹.۲ میلیمتر بارندگی داشته‌ایم.

سرپرست معاونت توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: در جوکار ۶۸، تلگاه ۶۷، برم سیز ۶۵، سرفاریاب ۶۴، امامزاده جعفر ۶۲.۱، گنجه ای ۶۰.۳، فیلگاه ۶۰، جهاد باشت ۵۸، ده برآفتاب ۵۷، بوستان ۵۵، لیراب ۵۴، سرآب ننیز ۵۲ میلیمتر باران باریده است.