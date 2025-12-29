به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مهدی تارتار در نشست خبری پس پس از دیداربرابر استقلال گفت: «بازی فیزیکی بود و به بازیکنان گفتم ضربات ایستگاهی تعیین کننده است. در ضد حملات موقعیت داشتیم و استقلال با توجه به بازیکنان فانتزی خود نمی‌توانست کارآمد باشد. تا قبل از گل شرایط بهتری داشتیم و بعد از گل طبیعی بود که از ضد حملات استفاده کنیم.»

سرمربی گل گهر سیرجان درباره تصمیمات تاکتیکی خود افزود: «وقتی زمین را دیدم ترکیب را تغییر دادم و بازیکن فانتزی‌ام را نیمکت نشین کردم. در زمین خوب، خوب عمل می‌کنیم و زمین خود ما جزو زمین‌های خوب کشور است و به بازی در زمین خوب عادت داریم.» تارتار تأکید کرد که تغییر ترکیب متناسب با شرایط میدانی و فنی بوده و نه تصمیمی احساسی.

وی در بخشی از صحبت هایش به موضوع وقت تلف کردن پرداخت و توضیح داد: «اگر وقت تلف کردن قرار است انجام شود، باید بخشی از تاکتیک تیم باشد، نه رفتاری غیرفنی. اوت گرفتن در گوشه زمین هم می‌تواند وقت تلف کردن تاکتیکی باشد. کسانی که در لیگ این کار را می‌کنند اشتباه می‌کنند؛ باید یاد بگیرند که در جریان بازی وقت تلف کنند. این برای مربیان زشت است، من از آنها می‌خواهم این کار را نکنند. نباید به بازیکن بگویید وقت تلف کن، باید به او کار یاد بدهید.»

تارتار همچنین درباره برخورد شیء به دروازه بان تیمش گفت: «در آن صحنه یک شیء به او برخورد کرد وگرنه دلیلی نداشت. گروسیان بار اولی که افتاد توپ به او برخورد کرد. مسیح زاهدی را تعویض کردیم، اگر وقت تلف کردن بود اواخر بازی هم این کار را می‌کردیم.» این اظهارات نشان می‌دهد کادر فنی گل گهر به مسائل فنی و سلامت بازیکنان توجه ویژه‌ای دارد و تصمیمات تعویض مبتنی بر شرایط بازی اتخاذ شده است.

تارتار درباره وضع کلی باشگاه و انتظارات در لیگ گفت: «لیگ را خوب شروع کردیم و در مقطعی فوتبال روی بد خود را نشان داد. چند هفته خوب نبودیم، اما خوب تمام کردیم. با توجه به بودجه معمولی خود خوب کار کردیم. هدف قهرمانی داریم، اما انصاف نیست؛ ما یک ششم تیم‌های مدعی هزینه می‌کنیم و انتظار قهرمانی منطقی نیست.» او از عملکرد تیمش دفاع کرد و یادآور شد که باشگاه در شرایط سخت نیز عملکرد مناسبی داشته است.

سرمربی گل گهر درباره آماده سازی و برنامه‌های تیم هم گفت که تحلیل بازی‌های استقلال، به ویژه بازی‌های آسیایی این تیم، در برنامه آن‌ها قرار داشته و کادر فنی روی نقاط قوت حریف کار کرده است: «بازی آخر استقلال و بازی‌های قبلی این تیم را تحلیل کرده بودیم و می‌دانستیم اساس کار آنها در کناره هاست. نمی‌گذاشتیم شوت بزنند. حریف را خیلی خوب مهار کردیم.»

در خاتمه تارتار بار دیگر از بازیکنان و هواداران تشکر کرد و پیروزی را نتیجه تلاش گروهی دانست: «این برد را به هواداران تقدیم می‌کنم و از بازیکنانم تشکر می‌کنم که در این شرایط جوی و زمین نامناسب جانانه جنگیدند. خوشحال به تعطیلات می‌رویم.» گل گهر با این پیروزی، ظرفیتی از همبستگی تیمی و تداوم دفاع منظم خود را نشان داد و استقلال نیز باید برای بازگشت به کورس امتیازگیری، نکات فنی و تناسب بدنی بازیکنانش را مورد توجه قرار دهد.