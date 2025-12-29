امروز: -
برنامه ریزی برای افزایش روابط تجاری ایران و ترکیه

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸- ۰۹:۳۹
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
خبرهای مرتبط

دیدار رایزن علمی ایران با رئیس امور بین‌الملل شورای آموزش عالی ترکیه

مسیر گردشگری فرهنگی میان ایران و ترکیه برقرار می‌شود

مقام ارشد نظامی ترکیه: امنیت ایران امنیت ترکیه است

صادرات ایران به ترکیه ۱۴ درصد افزایش یافت

توسعه مراوادت فرهنگی ایران و ترکیه با دیپلماسی شهری

برچسب ها: ایران و ترکیه ، روابط تجاری ایران و ترکیه ، همسایگان ایران
