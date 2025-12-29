پخش زنده
با ثبت سه اثر تاریخی جدید در فهرست آثار ملی، شمار آثار ثبت ملی شهرستان خوسف به ۱۱۰ اثر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف گفت: با ثبت سه اثر تاریخی جدید در فهرست آثار ملی کشور، شهرستان خوسف با برخورداری از ۱۱۰ اثر ثبتشده تاریخی، طبیعی، معنوی و صنایعدستی، به عنوان دومین شهرستان خراسان جنوبی از نظر تعداد آثار ثبتی شناخته شد؛ جایگاهی که بیانگر غنای کمنظیر میراث فرهنگی این منطقه است.
صالحی افزود: سه اثر تاریخی «خانه عرب»، «خانه نخعی فدشک» و «سازههای آبی قناتهای روستای گل شهرستان خوسف» پس از طی فرآیندهای کارشناسی، مستندسازی و تأیید در شورای ثبت آثار، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدهاند.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف با بیان اینکه این آثار، هر یک نمایانگر بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان خوسف هستند؛ افزود: خانههای تاریخی با معماری بومی و منطبق با اقلیم منطقه و سازههای آبی قناتها به عنوان نمونهای برجسته از دانش بومی مدیریت منابع آب، نقش مهمی در شکلگیری سکونت و تداوم زندگی در این منطقه داشتهاند.
وی با اشاره به اهمیت ثبت آثار ملی افزود: ثبت این آثار، علاوه بر ایجاد پشتوانه حقوقی و قانونی برای حفاظت و صیانت، موجب افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفظ میراثفرهنگی و تقویت جایگاه شهرستان خوسف در نقشه میراثفرهنگی کشور میشود.
صالحی گفت: تنوع آثار ثبتشده شهرستان خوسف که شامل آثار تاریخی، میراثفرهنگی ناملموس، آثار طبیعی و حوزه صنایعدستی است، نشاندهنده پیوستگی عمیق تاریخ، فرهنگ، طبیعت و معیشت مردم این منطقه بوده و این موضوع، خوسف را به یکی از کانونهای مهم میراث فرهنگی استان تبدیل کرده است.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف تأکید کرد: دستیابی به جایگاه دوم استان از نظر تعداد آثار ثبتشده، نتیجه تلاشهای مستمر در حوزه شناسایی، مستندسازی و حفاظت از میراثفرهنگی است و این مسیر با هدف حفظ این سرمایههای ارزشمند برای نسلهای آینده و بهرهگیری از ظرفیتهای آن در توسعه پایدار گردشگری ادامه خواهد داشت.