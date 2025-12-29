پخش زنده
امداد گران جمعیت هلال احمر تکاب به بیش از ۸۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک محور تکاب به تخت سلیمان و دندی در این شهرستان امداد رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بیش از ۸۰ دستگاه انواع خودرو گرفتار در برف و کولاک محور تکاب به تخت سلیمان و دندی در این شهرستان توسط امداد گران جمعیت هلال احمر تکاب رها سازی شدند.
رییس جمعیت هلال احمر تکاب گفت: در پی بارش برف و کولاک شدید در شهرستان تکاب و انسداد محورهای مواصلاتی شهرستان، امدادگران جمعیت هلال احمر تکاب به محورهای مواصلاتی اعزام و به در راه ماندگان در برف و کولاک خدمات ارائه دادند.
اصلانی افزود: تنها در محور تکاب به تخت سلیمان و دندی بیش از ۸۰ خودرو گرفتار در برف و کولاک مسیر امداد رسانی شدند.
وی گفت: شدت کولاک موجب زمین گیر شدن دهها خود رو در مسیرهای مواصلاتی شد که در مسیر تکاب به تخت سلیمان و دندی بیش از ۸۰ خود رو رها سازی شدند.
اصلانی افزود: امداد گران پایگاه امداد و نجات جادهای مایین بلاغ نیز به دهها خودرو گرفتار در این محور امداد رسانی و آنان را از برف و کولاک مسیر نجات دادند.