استاندار خوزستان در مراسم یادبود آیتالله سید علی شفیعی با بیان اینکه ایشان سیمای کامل یک عالم متعهد، مبارز و سادهزیست بود، شخصیت این عالم مجاهد و مردمی را ستود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمدرضا موالیزاده گفت: این عالم جلیلالقدر تمام عمر پربرکت خود را صرف ترویج معارف اسلامی و مکتب اهلبیت (ع) کرد و در این راه مشقتهای بسیاری را متحمل شد.
وی با اشاره به مبارزات و حرکت مؤثر فرهنگی و علمی آیتالله شفیعی در استان خوزستان افزود: خدمات ایشان واقعاً ماندگار است. آن مرحوم، سیمای کامل یک عالم متعهد، مبارز، مردمی و سادهزیست بود و هر قدر در مورد ویژگیهای این فقیه جلیلالقدر صحبت کنیم، کم است.
استاندار خوزستان با تسلیت به عموم مردم استان اظهار داشت: امروز همه مردم خوزستان از وقوع این ضایعه متألم هستند. به این جهت، به اتفاق نماینده محترم ولی فقیه در استان و نمایندگان محترم خبرگان، سه روز عزای عمومی اعلام کردیم.
موالیزاده در تشریح برنامههای تشییع و ترحیم تصریح کرد: روز سهشنبه که مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان برگزار میشود، مدارس، دانشگاهها و ادارات اهواز تعطیل خواهد بود. البته امتحانات نهایی مدارس در این روز طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.
وی با یادآوری خاطرات نمازهای جماعت به امامت آن مرحوم گفت: ما از مسجد ایشان خاطرات زیادی داریم و بارها نماز را پشت سر ایشان اقامه کردیم. ایشان واقعاً یک شخصیت معنوی و عالیقدر برای مردم و استان بود.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به مصائب و مرارتهایی که در زندگی آیتالله شفیعی وارد شد اشاره و بیان کرد: ایشان تحمل شهادت یکی از فرزندان و سپس فقدان فرزند دیگرشان مرحوم سید محسن شفیعی را با صبر و استواری متحمل شدند و این امر، تألم روحی بسیار شدیدی برایشان به همراه داشت.
موالیزاده بار دیگر ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به عموم مردم متدین خوزستان و جامعه روحانیت، از مقام شامخ علمی، معنوی و مبارزاتی آن فقید سعید تجلیل و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.