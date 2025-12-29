پخش زنده
۳۶ طرح در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسئول امور قراردادهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: هماکنون ۳۶ طرح در حوزههای مختلف این ادارهکل فعال است.
امین صالحریاحی افزود: از مجموع این قراردادها ۲۲ طرح مختص حوزه میراثفرهنگی، ۱۳ طرح مربوط به بخش گردشگری و یک مورد مرتبط با صنایعدستی و هنرهای سنتی است.
وی افزود: اعتبارات مربوط به قراردادهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری در سالجاری دو هزار و ۷۰ میلیارد ریال از محل بودجههای ملی و استانی است.
صالحریاحی گفت: از این مبلغ ۱۱۹ میلیارد ریال به طرحهای میراثفرهنگی، ۸۰ میلیارد ریال به طرحهای گردشگری و هشت میلیارد ریال به طرحهای صنایعدستی و هنرهای سنتی اختصاص دارد.
وی یادآور شد: در دوران اجرای این پروژهها زمینه اشتغال مستقیم ۱۰۳ نفر در شهرستانهای ۱۲ گانه چهارمحال و بختیاری فراهم شده است.