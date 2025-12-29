رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به وقوع پدیده مه و کاهش دید پس از بارندگی‌ها بر رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی در شب و هوای مه آلود تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی بیان داشت: معمولاً پس از بارندگی با پدیده مه‌آلودگی هوا مواجه می‌شویم و ریسک حادثه در هوای مه‌آلود و در شب به شدت افزایش می‌یابد.

وی افزود: از سوی دیگر بیشتر راه‌های استان خوزستان، دوطرفه و غیرایمن هستند و بستر حادثه را ایجاد می‌کنند که باید به این نکات توجه شود.

سرهنگ رحیمی توصیه کرد: از رانندگان می‌خواهیم در این شرایط سرعت مطمئنه و توجه به جلو را رعایت کنند، از سلامت سیستم روشنایی، بخاری و برف‌پاکن خودرو اطمینان حاصل کنند و از ماندن در سطح راه پس از بروز حوادث خسارتی به شدت پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: ماندن خودرو‌ها در سطح راه به دلیل کاهش میدان دید، می‌تواند منجر به تصادفات زنجیره‌ای شدید شود؛ همان‌طور که در گذشته در محور بهبهان - اهواز شاهد چنین حادثه و کشته شدن بیش از ۱۲ نفر در تصادف زنجیره‌ای بودیم.

وی می‌گوید: اگر رانندگان دچار سانحه‌ای شدند، در صورت امکان ابتدا خودرو را از سطح سواره‌رو خارج و در نقطه ایمن توقف کنند. کارشناسان پلیس با علمی که دارند توانایی تشخیص مقصر حادثه را دارند و نیازی به ماندن در سطح سواره‌رو نیست.

سرهنگ رحیمی با اشاره به مصوبه استانی شیوه تردد سرویس‌های شرکت‌ها در روز‌های مه‌آلود، اظهار داشت: از مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌خواهیم انعطاف لازم برای شروع کار کارکنان در ساعت ۸ صبح را ایجاد کنند تا تلاقی تاریکی و مه در تردد‌های بامدادی کاهش یابد.