به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهرداد شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، از کاهش روند شیوع آنفلوآنزا در خوزستان خبر داد و اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان بروز آنفلوآنزا طی دو هفته اخیر سیر نزولی داشته و در هفته جاری سهم آن به کمتر از ۲۰ درصد از مجموع عفونت‌های ویروسی رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت بیماری در استان تحت کنترل قرار دارد، افزود: در حال حاضر شرایط نگران‌کننده‌ای وجود ندارد و جای دغدغه خاصی برای شهروندان نیست.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز درباره موارد فوت ناشی از ابتلا به آنفلوآنزا نیز اظهار کرد: موارد مرگ‌ومیر بسیار محدود بوده و شاید تنها دو تا سه مورد در میان بیماران بستری، عمدتاً از گروه‌های پرخطر و سالمندان، گزارش شده است.

شریفی ابراز امیدواری کرد با ادامه رعایت توصیه‌های بهداشتی، خودداری بیماران از حضور در اجتماع و توجه ویژه به مراقبت از گروه‌های پرخطر، طی یک تا دو هفته آینده شیوع این بیماری به‌طور کامل مهار شود.