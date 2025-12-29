پخش زنده
فرماندار باروق گفت: به علت بارش برف و کولاک شدید امکان تردد در جاده سرچم وجود ندارد و رانندگان از تردد در این مسیر خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مریم مسرت در بازدید از جاده سرچم و بررسی آخرین وضعیت این جاده اظهار کرد: جاده سرچم از محدوده سهراهی آقبلاغ به سمت قره آغاج کاملا مسدود است و از همه مردم و همشهریان عزیز میخواهم این جاده را برای تردد استفاده نکنند.
وی افزود: باوجود برفروبی جاده سرچم توسط راهداران تلاشگر به علت کولاک شدید بلافاصله مسدود میشود.
مسرت با بیان اینکه از شب گذشته تاکنون به حدود ۳۰ نفر در این جاده امدادرسانی شده است، گفت: امروز نیز عملیات امداد و نجات ادامه داشت و جا دارد در این راستا از راهداران، بخشدار نختالو، دبیر ستاد مدیریت بحران فرمانداری، عوامل هلال احمر و همچنین نیروهای مردمی (آفرود سواران) قدردانی میکنم.
وی اضافه کرد: هر چند بخشهایی از این مسیر تنها برای تردد اهالی روستاهای منطقه باز شده است، اما در صورت گرفتار شدن خودروها در این مسیر امکان ارایه خدمات به مسافران وجود ندارد.