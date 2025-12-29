پخش زنده
موافقت اصولی راهاندازی یک طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس سرمایهگذاری گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: موافقت اصولی برای راهاندازی یک طرح گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.
مهدی مظلوم افزود: هزینه مورد نیاز برای ساخت این اردوگاه گردشگری ۸۰ میلیارد ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین میشود.
وی افزود: با بهرهبرداری از این اردوگاه گردشگری در شهرستان سامان زمینه اشتغالزایی مستقیم هشت نفر فراهم خواهد شد.
مظلوم گفت: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانههای بزرگی مانند زایندهرود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که بهواسطه جاذبهها بیشمار در حوزه طبیعتگردی بهعنوان بهشت بومگردی ایران معروف شده است.