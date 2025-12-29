پخش زنده
امروز: -
به علت لغزندگی جاده یک تانکر حامل سوخت در محور ارتباطی میناب به توکهور، هشتبندی واژگون شد و این راه ارتباطی را قطع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار ویژه میناب با اشاره به حضور نیروهای امدادی در محل حادثه گفت: هماکنون عوامل راهداری شهرستان بههمراه نیروهای ستاد بحران در صحنه حضور دارند و اقدامات لازم برای ایمنسازی و بازگشایی مسیر صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید؛ جاری شدن سیلاب جاده بشاگرد به میناب را بست
محمد رادمهر افزود: با توجه به نا ایمن بودن شرایط جاده از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی مسیر و استمرار عملیات بازگشایی، تا اطلاع ثانوی از رفت وآمد در محور میناب-توکهور، هشتبندی و سرنی خودداری کنند.