به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا، از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی با «عبدالسلام عبدی علی» همتای سومالیایی خود بر حمایت قاطع اسلام آباد از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده و مخالفت خود با اقدام رژیم صهیونیستی مبنی بر به رسمیت شناختن «سومالی لند» به عنوان یک کشور مسلمان را اعلام داشت.

بر اساس این گزارش طرفین در این گفت‌وگو درباره اوضاع منطقه و راه‌ های تقویت همکاری‌ های دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند.

به‌ گزارش وزارت خارجه پاکستان، اسحاق دار تصریح کرد: اسلام‌آباد حمایت قاطع خود از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سومالی را اعلام داشته و هر گونه اقدام که به تضعیف این اصول بیانجامد را مردود می‌شمارد.

در ادامه گفت‌وگو وزیر خارجه سومالی با اشاره به چالش‌ های پیشِ رو، از پاکستان خواست تا در شورای امنیت سازمان ملل برای طرح و پیگیری نگرانی‌ های سومالی همکاری بیشتری داشته باشد.

در این بیانیه آمده است: دو کشور برای ادامه تماس‌ ها و هماهنگی‌ های دیپلماتیک، با هدف تقویت صلح و ثبات در منطقه شاخ آفریقا نیز توافق کردند.

گفتنی است، وزارت خارجه پاکستان نیز روز گذشته در بیانیه ای اقدام رژیم صهیونیستی در «به‌ رسمیت شناختن به‌ اصطلاح سومالی‌ لند به‌ عنوان یک دولت مستقل» را با شدیدترین عبارات محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مغایر با منشور سازمان ملل دانست.

مرکز دیپلماسی دولت اسلام آباد همچنین تصریح کرد: تجزیه‌ طلبی و شناسایی بخش‌هایی از یک کشور به‌ عنوان دولت مستقل، تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه‌ ای به‌ شمار می‌رود و جامعه جهانی باید قاطعانه در برابر چنین اقدامات خطرناک و تحریک‌ آمیزی بایستد.