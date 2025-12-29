معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در بامداد امروز طی برخورد دو خودرو در جاده زنجان_بیجار، ۵ نفر از سرنشینان مصدوم شدند که نیرو‌های امدادی هلال احمر استان اقدام به رهاسازی مصدوم محبوس در خودرو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مهرگان افزود: در ساعت ۰۰:۰۵ دقیقه بامداد امروز ۸ دیماه گزارشی مبنی بر برخورد خودروی سواری پژو ۲۰۷ با پیکان وانت در کیلومتر ۶۵ جاده زنجان به بیجار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) استان اطلاع داده شد.

‌وی ادامه داد: با اعلام این گزارش ۲ تیم امدادی هلال احمر از پایگاه امدادونجات شهرستان ایجرود سریعا به محل حادثه اعزام شد.

‌مهرگان گفت: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدوم محبوس در خودرو توسط نیرو‌های امدادی هلال احمر رهاسازی و جهت ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

‌وی از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی بدون محدودیت زمانی در هر ساعت از شبانه روز با شماره۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند.