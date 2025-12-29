پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی گسترده به مسافران گرفتار در محورهای برفگیر شهرستان سامان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: در پی بارش برف سنگین اخیر و با دریافت گزارشهای اولیه، پایگاه امداد و نجات شهدای سامان بلافاصله سه تیم عملیاتی مجهز به خودروهای امدادی و اقلام گرمایشی را به محورهای اصلی و فرعی شهرستان سامان اعزام کرد.
طاهری گفت: تیمهای امدادی با استقرار در مناطق برفگیر، به ۳۲۲ نفر از مسافران و سرنشینان ۱۰۹ دستگاه خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کردند و خوشبختانه این عملیات بدون بروز هرگونه حادثه جانی انجام شد. برخی از مسافران نیز به منظور حفظ ایمنی، در مراکز امن بهصورت موقت اسکان داده شدند.