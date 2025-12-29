پخش زنده
بانوان روستای ینگجه شهرستان آذرشهر برای طلب باران و برف و نزول رحمت الهی آش نذری باران پختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آیین پخت آش نذری باران یکی از سنتهای قدیمی و هویت فرهنگی و دینی است که در زمان خشکسالی یا پس از نزول رحمت الهی در روستاهای استان برگزار میشود این آیین علاوه بر جنبه معنوی، نقش مهمی در تقویت روحیه همدلی، همکاری و مشارکت اجتماعی میان اهالی روستاها ایفا میکند.
همدلی بانوان روستای ینگجه آذرشهر، این آیین را به یکی از جلوههای ماندگار فرهنگ، بومی و مذهبی منطقه تبدیل کرده است.