مدیرکل صداوسیمای مرکز مازندران با تأکید بر نقش دانشگاهها در تولید نیروی متخصص، ارتباط نزدیک رسانه ملی با دانشگاه را زمینهساز جذب ایدههای نو و نیروی انسانی جوان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست هیأت رئیسه و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران با مدیرکل صداوسیمای مرکز استان، با هدف تقویت تعامل دانشگاه و رسانه و بررسی نقش این همکاری در توسعه فرهنگی و اجتماعی مازندران برگزار شد.
این نشست به میزبانی دانشگاه مازندران و در راستای راهبرد جامعهمحوری دانشگاه، مسئولیت علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان و همچنین پیگیری اهداف همایش «دانشگاه و رسانه» برگزار شد.
در این دیدار، دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه مازندران و سیروس مدیرکل صداوسیمای مرکز مازندران، بر ضرورت تعامل و همکاری دوجانبه تأکید کردند و راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک علمی، فرهنگی و رسانهای را مورد بررسی قرار دادند.
سیروس مدیرکل صداوسیمای مرکز مازندران با بیان اینکه دانشگاه منبع اصلی تولید نیروی متخصص است، گفت: ارتباط نزدیک رسانه ملی با دانشگاه به معنای بهرهمندی از ایدههای تازه، ظرفیت نخبگان و جذب نیروی انسانی جوان و پرانرژی است.
همچنین برخی از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه با طرح دیدگاهها و انتقادات خود، پیشنهادهایی در زمینه تولید برنامههای علمی و تخصصی در حوزههای مختلف با تکیه بر ظرفیت نخبگان و فضای دانشگاهی ارائه کردند.
دکتر صالحی عمران نیز با اشاره به ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه مازندران تصریح کرد: دانشگاه مازندران و صداوسیما میتوانند با همکاری مشترک، نقش مؤثری در توسعه استان و پاسخ به مسائل و نیازهای جامعه ایفا کنند.