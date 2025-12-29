پخش زنده
جلسه ساماندهی و بهسازی سواحل رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز، به ریاست سید مهران علمالهدایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در این نشست که با حضور مدیرکل حفاظت محیطزیست استان و نمایندگان سازمان آب و برق خوزستان، شهرداری اهواز، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد، روند پیشرفت طرحهای توسعهای و گردشگری سرمایهگذاران فعال در سواحل رودخانه کارون مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه در ادامه نشست پیشین (باحضوراستاندارخوزستان) برگزار شد و موضوع هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در اجرای طرحهای مصوب در دستور کار قرار داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای رودخانه کارون، گفت: لازم است شرایط سرمایهگذاری در سواحل این رودخانه بهویژه در حوزه گردشگری تسهیل شود و دستگاههای اجرایی مرتبط، همکاری لازم را برای اجرای طرحهای سرمایهگذاران داشته باشند.
علمالهدایی همچنین بر ضرورت رعایت الزامات زیستمحیطی و حفظ هویت فرهنگی و تاریخی سواحل رودخانه کارون در فرآیند اجرای طرحها تأکید کرد.