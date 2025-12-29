تصاویر یک قلاده پلنگ ایرانی در پایش‌های میدانی و اقدامات حفاظتی محیط بانان در ارتفاعات شهرستان دهلران ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این تصاویر با کمک محیط بان مهدی مامی و همکاری آقایان محمد و صفدر ولیزاده بوسیله دوربین تله‌ای ثبت شده است.

مشاهده پلنگ ایرانی در یکی از کوهستان‌های دهلران بیانگر شرایط مناسب زیستگاهی و استمرار حضور گونه‌های شاخص در زیست بوم‌های طبیعی استان ایلام است و نشان می‌دهد اقدامات حفاظتی و نظارتی به ویژه پایش مستمر عرصه‌های طبیعی، نقش مؤثری در صیانت از حیات وحش ایفا کرده است.