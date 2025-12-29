پخش زنده
نیروهای امنیتی پاکستان طی عملیاتی در ایالت خیبرپختونخوا این کشور، چندین مخفیگاه تروریستی را شناسایی کرده و در جریان پاکسازی آن ۸ تروریست را به هلاکت رساندند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلامآباد، به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، این عملیات با همکاری مشترک ارتش، پلیس و واحد مبارزه با تروریسم (CTD) در منطقه «کرک» و در ناحیه «بهادر خیل» انجام شد و به انهدام چند پناهگاه تروریستها انجامید.
ارتش پاکستان اعلام کرد: در جریان پاکسازی این مخفیگاهها، درگیری مسلحانه روی داد که در نتیجه آن ۸ تروریست به هلاکت رسیدند و تجهیزات آنها منهدم شد، در این عملیات یک نیروی امنیتی نیز زخمی شده است.
این عملیات در حالی انجام میشود که آمارها از تداوم تهدید تروریسم در پاکستان حکایت دارد.
ایالت خیبرپختونخوا در سال ۲۰۲۵ شاهد هزار و ۵۸۸ حادثه تروریستی بوده که طی آن بیش از ۵۰۰ نفر شامل شهروندان و نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده و صدها تن دیگر زخمی شدهاند، کارشناسان امنیتی این روند را هشداری جدی درباره گسترش تهدیدات در منطقه میدانند.
بر اساس گزارش پلیس مبارزه با تروریسم، تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی ۱۳۷ نیروی پلیس و ۱۲۴ نفر از کارکنان مرزبانی ارتش در حملات تروریستی کشته شدند و در مجموع بیش از ۴۷۰ نیروی امنیتی نیز زخمی شدهاند؛ در مقابل طی عملیاتهای ضدتروریستی ۳۴۸ تن از تروریستها از پای درآمدهاند.
کارشناسان معتقدند حضور و تحرک آزادانه عناصر گروه تروریستی «تحریک طالبان پاکستان» در مناطق مرزی و داخل خاک افغانستان، از عوامل اصلی افزایش حملات در خیبرپختونخوا بوده و به تشدید تنشهای مرزی میان پاکستان و افغانستان منجر شده است؛ روندی که با وجود تلاشهای دیپلماتیک و مذاکرات امنیتی، همچنان یکی از چالشهای پایدار امنیتی برای پاکستان به شمار میرود.