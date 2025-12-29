مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، از کشف محموله بزرگ کالا‌های اساسی قاچاق شامل حدود ۲۶ تن برنج و ۸۰۰ کارتن روغن در شهرستان چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، ایرج عزیزی گفت: در راستای اجرای قاطعانه دستورات سازمانی و تأکید بر نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از هرگونه اخلال و احتکار در حوزه کالا‌های اساسی، گشت‌های مشترک نظارتی در سطح شهرستان چابهار فعال شدند.

وی بیان کرد: کارگروه ویژه نظارت، متشکل از نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی چابهار، اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت)، جهاد کشاورزی، اماکن عمومی و پلیس امنیت اقتصادی، طی یک گشت میدانی هدفمند موفق به شناسایی و توقف فعالیت یک انبار غیرمجاز شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در بازرسی صورت گرفته از این انبار بزرگ، مشخص شد که مقادیر زیادی از کالا‌های اساسی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع رسمی نگهداری می‌شده است که این اقلام کشف شده، شامل حدود ۲۶ تن برنج و تقریباً ۸۰۰ کارتن روغن بود.

وی افزود: بلافاصله پس از کشف تخلف، انبار مذکور با دستور مقامات قضایی پلمپ گردید، که در این زمینه، پرونده تخلف بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شده و مستقیماً جهت رسیدگی قانونی، صدور حکم مقتضی و اعمال جریمه‌های لازم به اداره تعزیرات حکومتی چابهار ارجاع داده شده است تا با متخلفان به اشد مجازات برخورد شود.